ア・リーグの地区シリーズ第2戦が行われて、投手陣が崩れ1戦目を落としたヤンキースがブルージェイズに2試合連続となる2桁失点で連敗、王手をかけられた。1戦目は延長で敗れたマリナーズはタイガースのエース・スクーバルからJ.ポランコ（32）が2本の本塁打、そして、同点で迎えた8回には“イチローの愛弟子”J.ロドリゲス（24）が決勝のタイムリーツーベースを放ち、1勝1敗に追いついた。【一覧】大谷翔平や鈴木誠也などMLBプレー