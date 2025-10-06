バンス米副大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】ルビオ米国務長官は5日、2028年大統領選を巡り「バンス副大統領が立候補すれば、共和党の次期候補は彼になると思う」と述べた。自身が出馬するかどうかには言及しなかった。FOXニュースのインタビューで語った。バンス、ルビオ両氏はトランプ大統領の後継候補と目されている。ルビオ氏はバンス氏について「良き友人であり、素晴らしい仕事をしている」と評価し「われわれ