日本カーリング協会は６日、３０年フランス・アルプス五輪の日本代表候補選考方法を発表した。５日に行われた理事会で承認された。男女の同代表は、２９年９月末までに行われる代表候補決定戦で決まる。２６年から２９年までの全４回の日本選手権優勝チーム、同世界選手権代表チームに出場資格が与えられるほか、２９年日本選手権（２９年２月開催予定）の開催直前におけるワールドカーリングチームランキング（ＷＴＲ）最上位