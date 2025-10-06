クマによる被害が全国で相次ぐ中、クマに襲われて死亡した人の数が過去最多となった2023年度に並んだことがわかりました。環境省によりますと、クマに襲われて死亡した人の数は今年4月から8月末の時点で、北海道で2人、岩手県、秋田県、長野県でそれぞれ1人、あわせて5人にのぼります。今月には宮城県と長野県で2人の死亡が確認され、死因の特定が進められている中、宮城県で死亡した女性はクマに襲われたと特定されたということで