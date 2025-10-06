サッカー明治安田J2リーグ、ロアッソ熊本は５日、ホームのえがお健康スタジアムでいわきFCと対戦。ロアッソはホーム４連勝中です。先制したいロアッソでしたが、前半41分、いわきにクリアボールを奪われると、柴田がミドルシュート。先に1点を奪われます。さらにその5分後には、左サイドからのクロスに見事なボレーで合わせられ再び失点。前半2点のビハインドで折り返します。後半巻き