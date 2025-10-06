世界遺産「白川郷」で知られる岐阜県白川村で10月5日、外国人観光客がクマに襲われ、一夜明けた6日も周辺では警戒が続いています。5日午前8時半ごろ、白川郷を観光していたスペイン人の男性(40)が、後ろからクマに襲われ、右腕に軽いケガをしました。現場は展望台行きシャトルバス乗り場付近で、6日も観光客で賑わっていますが、シャトルバスは5日から運休が続いているほか、周辺の遊歩道などは通行止めとなっています。フラ