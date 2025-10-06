神奈川・川崎市の東急田園都市線・梶が谷駅付近で列車同士が衝突し、片方が脱線した事故で、脱線した列車の運転士は見習いだったことが分かりました。現場から、フジテレビ社会部・佐竹潤記者がお伝えします。事故発生から半日が経過しましたが、列車はまだ止まったままで動く気配はありません。6日午前、国の運輸安全委員会の調査官が現場に到着し、本格的な事故原因の調査が始まりました。東急電鉄によりますと、5日午後11時ごろ