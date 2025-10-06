【モデルプレス＝2025/10/06】EXILE ATSUSHIが2025年10月5日、日本テレビ系トーク番組「おしゃれクリップ」（よる10時〜）に出演する。活動休止の裏で苦悩していた過去を明かした。【写真】EXILE ATSUSHI、活動休止期間の姿◆ATSUSHI「段々苦しくなっていった」2023年、一酸化炭素中毒の疑いからくる体調不良をきっかけに活動を休止していたATSUSHIはこの日、グループとしての歴史を振り返った。ATSUSHIは休止前についてメンバーの