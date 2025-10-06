近畿日本鉄道・大阪上本町駅（大阪市天王寺区）で10月5日、ラッピングトレイン「近鉄×刀剣乱舞ONLINE コラボトレイン」のお披露目会が開かれた。 ラッピングトレインは、近鉄が人気ゲーム「刀剣乱舞ONLINE」とコラボして実施するデジタルスタンプラリー「刀剣乱舞ONLINE × 近鉄 歴史を辿るデジタルスタンプラリー」に合わせて、12月下旬ごろまで運行する。運行区間は主に近鉄奈良駅～神戸三宮駅間。