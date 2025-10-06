3人組グループ・Number_i（平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太）の活動に約1年間密着したドキュメンタリー作品『THE_i -what is Number_i-（ザワンワットイズナンバーアイ）』のBlu-rayが、12月8日に発売されることが決定した。【番組カット】充実感あふれる笑顔！裏側のNumber_iNumber_i初の長期密着ドキュメンタリーとなる『THE_i -what is Number_i-』は、2023年10月に東京ドームでの結成が発表され、2024年1月1日にデビューして