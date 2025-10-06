声優の江口拓也、鬼頭明里が吹き替えを担当するENEOSホールディングスのプロジェクト『#ENEOSこえ報部』第2弾の動画が6日、ENEOSの公式インスタグラムで公開された。【画像あり】『SPY×FAMILY』第3期10月放送フォージャー家4人の新ビジュアル解禁本プロジェクトは、2月20日にスタートした第1弾に続く取り組みで、第2弾の初回は、江口と鬼頭が、環境に配慮した潤滑油について対談する社員の吹き替えを行っている。今後は、