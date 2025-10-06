俳優の吉田鋼太郎が6日、都内で行われたファミリーマート「オモテもウラもおいしいパン」商品発表会・試食会に登壇。自身の育児生活について明かした。【写真】多忙すぎ！スケジュール表を手に説明する吉田鋼太郎＆覗き込む八木莉可子この日は、同商品の新CMにともに出演した八木莉可子とともに登場。トークセッションでは商品にちなんで、八木が“オモテスケジュール”としてオンの日のタイムスケジュールを、吉田が“ウラス