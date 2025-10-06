東京都教育委員会によると、東急電鉄田園都市線・梶が谷駅構内での列車衝突・脱線事故で、沿線の深沢高校（世田谷区）と園芸高校（同）の都立２校で始業を１時間以上遅らせるなど影響が出ている。このうち深沢高校では、６日午前１０時過ぎまでに３割の生徒が登校し、オンラインと対面を組み合わせて授業を始めた。世田谷総合高校（同）と桜町高校（同）は振り替え休日のため、授業に影響はなかった。