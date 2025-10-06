6日朝、秋田県美郷町で農作業中の71歳の男性がクマに襲われ、けがをしました。現場は美郷町金沢東根の田んぼです。警察や消防などによりますと6日午前6時40分ごろ、男性（71）が田んぼで作業中、うなり声が聞こえたためふり返ると、2メートルほどの至近距離に体長およそ1メートルのクマがいました。男性は驚いて転倒、するとクマがとびかかってきたということです。男性は会話はできていますが左足首をかまれるなどして病院で治療