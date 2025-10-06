自民党の高市総裁は人事の検討を本格化させています。今月末にトランプ大統領の日本訪問が控える中、外相に茂木前幹事長を起用する案が浮上しています。高市新総裁は5日は、党本部で麻生元首相と人事をめぐる協議を行いました。6日は、こちらに入る予定はないということで、いまは赤坂にある議員宿舎で人事の詰めの調整を行っているとみられます。複数の関係者によりますと、外相に茂木前幹事長の名前が浮上しています。茂木氏は高