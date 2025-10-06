日向坂46河田陽菜（24）のセカンド写真集「テイクオフ」（11月11日に竹書房から発売）の、おちゃめな“キス顔”先行カットが6日、解禁された。デンマークのメン島で見つけたキスマークのモニュメントと撮影。唇をとがらせたキス顔のような表情を見せる、ファンもん絶の1ショットとなった。写真集はすてきな街並みと幸福度ランキングの高さでも知られるデンマーク・コペンハーゲンで撮影。グループからの卒業を控える中、貴重なショ