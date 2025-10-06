新潟市南区で6日、同区内の畑から枝豆が盗まれる被害がありました。新潟南警察署は被害届を受理し、窃盗事件として捜査を開始しました。盗難被害にあったのは、新潟市南区の農家の男性（40代）が管理する畑です。警察によりますと10月3日、この男性から「枝豆が盗まれた」と通報がありました。この日の午前6時半ごろ、男性が収穫のため畑を訪れたところ、出荷用に育てていた枝豆がなくなっていたということです。男性が最後に畑を