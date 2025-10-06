5日（現地時間）、マインツはブンデスリーガ第6節でハンブルガーSVと対戦し、0-4で敗れた。マインツは、6分にハンブルガーSVのアルベール・サンビ・コロンガにゴール前のこぼれ球を押し込まれて先制点を許すと、10分にも左サイドを崩されて失点。前半を2点ビハインドで折り返す。後半に入ってもマインツは苦しい試合展開を強いられる。51分にジャンリュック・ドンぺにもシュートを決められ、さらに61分には敵陣でのボールロストか