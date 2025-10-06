南さつま市で、5日、住宅1棟を全焼する火事がありました。ケガ人はいませんでした。火事があったのは、南さつま市加世田宮原です。警察によりますと、5日午後7時前、「近くの建物が燃えている」と近くの住民から消防に通報がありました。火は、約2時間後に消し止められましたが、会社員の柴田勇さん(45)の木造平屋建て住宅1棟が全焼しました。柴田さんは1人暮らしで、出火当時は家にいましたが、火事に気づいて逃げ出し、無