大谷が球団公式Xが発表した試合の“MVP”を逃した(C)Getty Imagesドジャースは現地時間10月4日、フィリーズとの地区シリーズ第1戦に5-3で逆転勝利を収めた。3点差を追う6回二死一、二塁で“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデスが2点適時打を放ち反撃ののろしを上げると、7回に飛び出したテオスカー・ヘルナンデスの逆転3ランが勝利を呼び込んだ。先発の大谷翔平は6回3失点9奪三振で勝ち投手となっている。【動画】緩慢守備の汚名