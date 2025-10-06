2025年のJ1リーグはレギュラーシーズンが残り5試合と佳境を迎えている。そうしたなか、『CIES』は、J1でプレーする選手のなかで最も推定移籍金が高い選手ランキングの最新版を発表した。1位 中島洋太朗（サンフレッチェ広島、19歳MF）441万ユーロ（約7.6億円）2位 佐藤龍之介（ファジアーノ岡山、18歳MF） 408万ユーロ（約7億円）3位 田中聡（サンフレッチェ広島、23歳MF）356万ユーロ（約6.1億円）4位 久保藤次郎（柏レイソル、26