第６８回スワンステークス・Ｇ２（１着馬にマイルＣＳの優先出走権）は１０月１３日、京都競馬場の芝１４００メートルで行われる。ウインマーベル（牡６歳、美浦・深山雅史厩舎、父アイルハヴアナザー）が秋の始動戦で好発進を決める。昨年の京王杯スプリングＣなど芝１４００メートル戦で重賞３勝と得意の距離。先週は開幕週の絶好馬場で前有利だった京都。前、前で運べる脚質も魅力だ。アドマイヤズーム（牡３歳、栗東・友