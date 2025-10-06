本州唯一のナベヅルの越冬地＝周南市八代でねぐらの整備が4日、行われました。ツルのねぐらの整備は、キツネなどの害獣からツルを守るために行われるもので毎年、この時期に行われています。4日は、あいにくの雨の中、県内外から220人が参加しました。昨シーズンは13羽が飛来してきた周南市八代。参加者たちは、6つの班に分かれナベヅルのねぐらの視界を確保することで安心して夜を過ごせるよう草刈りや立木の伐採などを行い