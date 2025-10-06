フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は６日、石破茂首相の後任を選ぶ自民党総裁選が４日、都内で投開票され、高市早苗前経済安全保障担当相が第２９代総裁に選出されたことを特集した。番組では、選出後のあいさつで高市氏が「もう全員に馬車馬のように働いていただきます。私自身もワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）という言葉を捨てます。働いて働いて働いて働いて働いてまいり