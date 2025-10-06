愛知県人事委員会は10月6日、職員の平均月給を3.1％引き上げるよう大村知事に勧告しました。3％を超える引き上げはバブル期以来です。愛知県人事委員会は6日、大村知事に職員の月給を平均3.1％、ボーナスは年間0.05カ月分引き上げるよう勧告しました。勧告通り3％超えのアップとなればバブル期以来34年ぶりで、平均の年間給与はおよそ677万5000円となります。職員の確保を図る狙いで、人件費はおよそ190億円増額とな