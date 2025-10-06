◆練習試合巨人―ＳＵＢＡＲＵ（６日・東京ドーム）巨人は６日、練習試合ＳＵＢＡＲＵ戦のスタメンを発表した。１１日からのＣＳ第１ステージ（Ｓ）のＤｅＮＡ戦（横浜）に向けて、主力選手が先発出場する。吉川尚輝内野手は「８番・二塁」でスタメン出場。右脇腹痛で離脱していた背番号２が約３週間ぶりに実戦復帰する。先発マウンドは西舘勇陽投手。２年目右腕の投球に注目が集まる。以下、巨人のスタメン。【巨人】