ファミリーマートは、ハーゲンダッツ『おさつバター＆クッキー』（税込399円）を14日から全国のファミリーマート約1万6300店にて発売する。【写真】ぜいたくな組み合わせ！『おさつバター＆クッキー』同社では2019年からファミリーマート限定のハーゲンダッツ商品を発売しており、毎回好評となっている。今回、秋の味覚の代表格である芋を使った新商品『おさつバター＆クッキー』を発売。秋を感じる濃厚な味わいのおさつバタ