◆米大リーグ地区シリーズ第２戦マリナーズ―タイガース（５日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）今季のア・リーグ本塁打と打点の２冠王、マリナーズのＣ・ローリー捕手が５日（日本時間６日）、本拠のタイガース戦に「２番・捕手」でスタメン出場し、同点に追いつかれた直後の８回１死走者なしの４打席目に右翼線二塁打を放った。二塁ベースにヘッドスライディングで到達する気迫の一打が飛び出すと、続くロド