沖縄県南城市職員へのセクハラ行為を市の第三者委員会から認定され、市議会から不信任決議を受けた古謝（こじゃ）景春市長（７０）は６日午前、市議会を解散した。古謝氏は解散決断の理由について「辞職すると、否定してきた（セクハラに関する）事案までも事実と認めることになる」とした。市議選は１１月上旬に実施される公算が大きい。古謝氏はこの日午前、中村直哉議長に、市議会を解散する通知を手渡した。古謝氏は報道陣