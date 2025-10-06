とんかつ専門店「松のや」は、2025年10月8日午後3時から「うまトマロースかつ」を発売する。〈松屋“うまトマソース”×松のや“ロースかつ”のコラボメニュー〉松屋の「うまトマハンバーグ定食」の“うまトマソース”と、松のやの“ロースかつ”がコラボした新メニュー。店舗で丁寧にパン粉付けして揚げたロースかつに、トマトの旨味とにんにくの香りを効かせたうまトマソースをかけた。半熟卵を割って、まろやかな味わいに味変も