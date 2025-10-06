タレントのつるの剛士が６日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。カタカナ、横文字のスローガンへの違和感をつづった。つるのは「“ワークライフバランス”“ＳＤＧ‘ｓ”“ダイバーシティ”“ウェルビーイング”“イクメン”…ほか」とメディアや言論空間でよく登場するカタカナ、横文字のスローガンをあげた。これらの言葉について「もともとは無意識的で自然な行為だったはずなのに、突如ワード化されてスローガンとして掲げら