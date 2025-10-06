モデルプレス＝2025/10/06】⼤⼾屋は、アニメ「ハイキュー！！」とのタッグによる「大戸屋×ハイキュー！！ 勝利に導く、勝負飯！コラボキャンペーン」を、2025年10月15日（水）から11月30日（日）まで期間限定で開催。烏野高校、青葉城西高校など6校のキャプテンを擁した、特別コラボを実施する。【写真】「ハイキュー！！」劇場版続編制作決定 “梟谷VS狢坂”描く短編アニメも◆「大戸屋×ハイキュー！！」スペシ