意外と知られていない方言クイズを出題！全国の方言を覚えよう。【岡山県の方言】「まける」の意味は？「まける」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、「味噌汁がまけてしもーたわ」というように使います。いったい、「まける」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「こぼれる」でした！「まける」は、「こぼれる」という意味の言葉です