向井康二さん(Snow Man)と森崎ウィンさんがW主演を務める映画『（LOVE SONG）』が、いよいよ2025年10月31日(金)に全国公開される。総再生回数8.5億回を超える世界的大ヒットBLドラマ『2gether』のチャンプ監督による日本デビュー作として、日タイ共同制作で実現した本作。喧騒と優しさに包まれたバンコクを舞台に、すれ違いを重ねた2人の運命の答えとは――。【場面写真】向井康二が魅せる“影のあるカメラマン”姿、森崎ウィンの