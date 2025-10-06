三豊警察署 香川県三豊市で、元妻の子を蹴って軽傷を負わせたとして、元父親が逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは、三豊市に住む45歳の無職の男です。 警察によりますと男は、2025年9月21日ごろ、同市内に住む男子小学生(11)の家で、小学生の左ふとももを蹴り、皮下出血の軽傷を負わせた疑いが持たれています。 男は警察の調べに対し「やっていない」と容疑を否認しています。男と小学生は同居はしていま