自民党の新しい役員人事の検討が本格化しています。高市総裁は、幹事長に麻生派の鈴木俊一総務会長の起用で最終調整しています。国会記者会館から中継です。党内基盤に不安を抱える高市氏は、総裁選で全面的な支援を受けた麻生最高顧問を後ろ盾に党運営を安定させたい考えです。自民党高市早苗 総裁「（Q.人事の方は…）ぼちぼちです」きのう麻生氏との面会後、記者団にこう答えた高市ですが、党や政府の主要な人事について