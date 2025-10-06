地域の関わりを増やそうと、三重県伊勢市と地元の大学が協力して5日、市内でスポーツフェスティバルを開催しました。伊勢市は、障がいの有無や年齢、性別などに関わらず誰でも楽しめる「インクルーシブスポーツ」の推進事業に取り組んでいて、皇學館大学とともにイベントなどを実施しています。5日はインクルーシブスポーツの普及を目指す活動を行う皇學館大学の学生が企画したスポーツフェスティバルが伊勢志摩に住む人を対象に行