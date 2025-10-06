占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月6日〜10月12日の運勢を西洋占星術で占います。おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）「そういえば！」が起こる1週間。振り返りと反省で、再始動。分かっていたはずなのに、やってしまいそう。「ベジファーストを心掛けていたのに、つい肉から食べてしまった」とか、「薬を飲み忘れた」「また似たデザインの服を増やした」的に、あー！な展開になりやすい