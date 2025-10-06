滋賀県で開かれている国民スポーツ大会は大会8日目を迎えました。5日の三重県選手団の活躍を紹介します。ラグビーフットボールの女子7人制は準決勝で山口に敗れたものの、パールズの選手の活躍もあり、3位決定戦で京都に21対7で勝利し3位表彰台です。古屋みず希主将は「3位という悔しい結果だが、一致団結して全員で勝ち取ることが出来てよかった」と話しました。カヌースラロームは成年男子K−1で齋藤康祐選手が優勝、成年男子C−