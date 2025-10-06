Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯10·î6Æü¡Á10·î12Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤·ºÂ¡¿»â»ÒºÂ¡Ê7·î23Æü¡Á8·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¤³¤Þ¤á¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥­¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤ë¡© ¤½¤ì¡©¡×¡ÖÂç¤­¤¤¤³¤È¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¡×¡ÖÂ­¤é¤Ê¤¤¤è¤ê¤âÍ¾¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¡×¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥±¡¼¥ë¤¬Âç¤­¤¯¡¢ÂÀ¤ÃÊ¢¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´Êý¸þ¤Ç¥í¥¹¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ò¤ª