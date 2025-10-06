»°½Å¸©Ä»±©»Ô¤Î¹â¹»À¸¤¬µ¯¶È¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¤È¤Ð¤Ã»Ò»Ô¾ì¡×¤¬4Æü¡¢Ä»±©»Ô¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ¯¶È¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¼ø¶È¤Î°ì´Ä¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ä»±©¹â¹»¤Î1Ç¯À¸Ìó40¿Í¤¬ÃÏ¸µ¤Î´ë¶È¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢Ì¤ÍøÍÑµû¤Î¥¢¥¤¥´¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤ä¤«¤é¤¢¤²¤Ê¤É¤ÎÃÏ¸µ¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ä¡¢¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¥Þ¥Ã