ÌÚ¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤òÄÌ¤¸¤ÆÌÚ¤ÎÎÉ¤µ¤ä¿¹ÎÓ´Ä¶­¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬4Æü¤È5Æü¡¢»°½Å¸©ÄÅ»Ô¤Î¾¾É©¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌÚ¤Î¹á¤ê¤äÈ©¤¶¤ï¤ê¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç»³¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¡¢¾¾É©¤ÈÃæÀª¿¹ÎÓÁÈ¹ç¤Ê¤É¤¬³«ºÅ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¸©Æâ»º¤ÎÌÚºà¤Çºî¤Ã¤¿ÀÑ¤ßÌÚ¤ä¤Þ¤Þ¤´¤È¥»¥Ã¥È¤Ê¤É20¼ïÎà¤ÎÍ·¶ñ¤¬ÊÂ¤ó¤À¤Û¤«¡¢ÌÚ¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ü¡¼¥ë¥×¡¼¥ë¤â¤¢¤ê¡¢¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥Õ