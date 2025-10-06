ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¤Î¸å·Ñ¤ò·è¤á¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤ÎÅêÉ¼¤¬4Æü¹Ô¤ï¤ì¡¢5¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤Î¤¦¤Á¾å°Ì2¿Í¤Î·èÁªÅêÉ¼¤ÎËö¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¤¬¿·¤¿¤ÊÁíºÛ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ»°½Å¸©Ï¢¤Ç¤Ï¡¢4Æü¤Î¸áÁ°9»þÈ¾¤«¤é¸©Æâ¤ÎÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤Î³«É¼ºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï73.12¡ó¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¤¬2920É¼¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤¬2139É¼¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤¬1644É¼¤Ê¤É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸á¸å¤«¤é¤ÏÅìµþÅÔ