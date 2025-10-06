Ëè½µ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥°¥Ã¥º¡¢¥Û¥Ó¡¼¡¢¥²¡¼¥à¤ò¥Õ¥ï¤Ã¤È¥ì¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÂ¨Çã¤¤¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡£º£½µ¤ÏºÇ¿·¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡õ¤È¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Ç¤¹¡£¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥óÁª¤Ó¤Ç²»¼Á¤äÁõÃå´¶¤Ê¤É¤ÈÊÂ¤Ö½ÅÍ×¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¹àÌÜ¤¬¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼À­Ç½¡£¥á¡¼¥«¡¼¤Î»ÅÍÍÉ½¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤ÇºÇÂç¢þ»þ´ÖºÆÀ¸¡×¤È¤¤¤¦É½µ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì°Ê³°¤Ë¡Ö¢þÊ¬½¼ÅÅ¤Ç¢þ»þ´ÖºÆÀ¸¡×¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡ÖAirPods Pro 3¡×¤Ê¤é¡Ö½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤Ç¤Î5Ê¬´Ö¤Î½¼ÅÅ¤ÇÌó1»þ´Ö