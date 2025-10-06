¼¢²ì¸©¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤Ï3Æü¤ÇÂç²ñ6ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»°½Å¸©Áª¼êÃÄ¤Ç¤Ï¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤ÎÀ®Ç¯½÷»ÒÃÄÂÎÀï¤ÇÆþ¹¾¡¦¼ïÀ¥¥Ú¥¢¤¬¸«»öÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£À®Ç¯½÷»ÒÃÄÂÎÀï¤ÎÆþ¹¾ºÚ¡¹ÈþÁª¼ê¤È¼ïÀ¥Éö²ÚÁª¼ê¤Î¥Ú¥¢¤ÏÍ½Áª3°Ì¤«¤é¤ÎµÕÅ¾·à¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£»°½Å¸©Àª¤ÎÍ¥¾¡¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À®Ç¯ÃË»ÒÃÄÂÎÀï¤Ç¤Ï¡¢²ÃÆ£Í¦µªÁª¼ê¤È¹âÌÚÂçÊåÁª¼ê¤Î¥Ú¥¢¤¬3°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥¨¥¤¥È¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀ®Ç¯ÃË»Ò67¥­¥íµé¤Ç