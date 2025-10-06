º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø¡ÚABYSS BLUE¡ÛÂè1ÏÃ¡Ö³¤¡×¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ö¥ë¥ï¥¤¥È¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÆ°²èÀâÌÀÊ¸¤è¤ê¡Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¤Ç¤¹¥ë¥ë¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤ÎÎ¹¤ò¤É¤¦¤«¸«¼é¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¿­¤Ó¤·¤í¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢²¹¤«¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êËè½µÂ³¤­¤òÅê¹Æ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª﻿¡ÚABYSS BLUE¡ÛÂè1ÏÃ¡Ö³¤¡×¥Ü¥«¥íP¤Î