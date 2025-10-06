¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï¡¢10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£º£Ç¯¤Î¼çÌò¤Ï¡¢Ç­¼ª¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤¤¤¿¤º¤é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¹õÇ­¡É¤ò»×¤ï¤»¤ë¡Ö¥¢¥µ¥¤¡¼ ¥Ù¥ê¡¼ ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡×¤Ç¡¢Æ±Æü¤«¤é¹õÇ­¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ç¥¶¥¤¥óÅ·ºÍ¤¹¤®¤ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡×¹õÇ­¥¢¥¤¥Æ¥à°ìÍ÷¢£Å¹Æâ¤Ë¤â¡È¹õÇ­¡É¤¬!?º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¢¥µ¥¤¡¼ ¥Ù¥ê¡¼ ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡ÊÄÌ¾Î¡È¹õÇ­¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡É¡Ë¡×