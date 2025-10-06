先週（9月29日週）の振り返り=前週から一転、米ドル／円146円台へ反落 「ダマシ」となった前週の米ドル「上放れ」 米ドル／円は先々週（9月22日週）、約1ヶ月半も続いた小動きを「上放れ」、150円に迫る動きとなりました。しかし、先週（9月29日週）は一転して下落に向かい、一時は146円半ばまで下落しました。結果的には9月22日週の「上放れ」は一時的な動き、いわゆる「ダマシ」となり、元の小動きのレンジに戻るところとなっ