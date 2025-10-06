FM¥è¥³¥Ï¥Þ¤¬³«¶É40¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØFM¥è¥³¥Ï¥Þ 40th Anniversary Live ¡ÈComing Up Next¡É¡Ù¤ÎÂè2ÃÆ½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¿·¤¿¤Ë½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Kis-My-Ft2¤ÎµÜÅÄ½ÓºÈ¤È¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¿Á ´ðÇî¡£Âè1ÃÆ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¾ÅÆîÇµÉ÷¡¢wacci¡¢¥·¥ã¥¤¥È¡¼¥×¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Á´5ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë­¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª¡ØFM¥è¥³¥Ï¥Þ 40th Anniversary Live ¡ÈC