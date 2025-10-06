¥¢¥¸¥¢³ô¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡¢¸ÛÍÑÅý·×¤Ê¤ÉÊÆÅý·×È¯É½±ä´ü¤ÇºàÎÁÉÔÂ­Ãæ¹ñ¤È´Ú¹ñ¤ÏÂç·¿Ï¢µÙ Åìµþ»þ´Ö11:00¸½ºß ¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô 27076.48¡Ê-64.44-0.24%¡Ë Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô 3882.78¡ÊµÙ¾ì¡Ë ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô 26761.06¡ÊµÙ¾ì¡Ë ´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô 3549.21¡ÊµÙ¾ì¡Ë ¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô 8976.30¡Ê-11.07-0.12%¡Ë ¥¢¥¸¥¢³ô¤Ï¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡¢ºàÎÁÆñ¤ÇÊý¸þ´¶¤Ë·ç¤±¤ë¡£ ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤ÏÈ¯É½±ä´ü¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£½µÍ½Äê¤µ